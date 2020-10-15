Італія – Нідерланди – 1:1 – відео голів і огляд матчу
Збірна Італії зустрічалась з Нідерландами у 4-му турі Ліги націй 2020/21. Дивіться відео голів та огляд матчу Італія – Нідерланди на Футбол 24.
Півзахисник Роми Лоренцо Пеллегріні вивів збірну Італії вперед вже на 16-й хвилині.
Італія розписала нічию з Нідерландами у Лізі націй – "ораньє" не знають перемог у чотирьох матчах поспіль
Ще до перерви вирівняв становище зірковий новачок Манчестер Юнайтед Донні ван де Беек. Хавбек влучно пробив, скориставшись хаосом у штрафному майданчику господарів. Фінальний свисток зафіксував нічию.
Італійці розташувались на другій сходинці групи А1, Нідерланди – треті. Після 4-х турів групу несподівано очолила національна команда Польщі.
Франція обіграла Хорватію та гарантувала мінімум друге місце – Грізманн і Мбаппе голами відповіли на красу від Влашіча