Італія – Нідерланди: стартові склади на матч Ліги націй УЄФА
20:50 - Читать на русском
Збірна Італії в рамках 4-го туру Ліги націй УЄФА приймає Нідерланди. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 4-го туру Ліги націй УЄФА Італія – Нідерланди розпочнеться о 21:45 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
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Стартові склади
Італія:
Нідерланди:
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