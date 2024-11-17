Збірна Італії не зможе розраховувати на зіркового футболіста у матчі шостого туру Ліги націй проти Франції.

Голкіпер "Скуадри Адзурри" Джанлуїджі Доннарумма не зіграє проти Франції у Лізі націй. Про це повідомляє GuillaumeMP.

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Джерело зазначає, що у італійського воротаря кишкова інфекція і він не потрапить до команди. Лучано Спаллетті вирішив, що у стартовому складі Доннарумму замінить голкіпер Тоттенхема Гульєльмо Вікаріо.

Нагадаємо, що Італія та Франція зіграють 17 листопада. Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом.

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