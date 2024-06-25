Хорватії була потрібна перемога. Італія могла грати на нічию, тож Спаллетті наважився на експеримент

"Картаті" після перших двох турів трималися на дні таблиці групи В, маючи в активі всього одне очко при -3 за різницею голів. Стільки ж мали албанці, які паралельно протистояли Іспанії – там очікувалась поразка "орлів", але хорватам нічиєї було явно мало. З двома заліковими балами та за від'ємної різниці голів прорватись у плей-офф майже нереально.

Златко Даліч вирішив у вирішальній битві проти Італії вирішив повернути Гвардіола на лівий фланг оборони. За мотивами матчу з албанцями було прийнято рішення щодо Пашаліча, Будіміра та Сучіча – вони вдало вийшли на заміну, тож проти "Скуадри" вийшли в основі. Станішіч знову зайняв позицію правого фулбека, а Понграчіч розташувався в центрі оборони (прямо як у грі з іспанцями).

"Скуадрі" для виходу в плей-офф було достатньо й нічиєї. Можливо, саме тому Лучано Спаллеті вирішив здивувати своїм складом – Італія перебудувалася у схему 3-5-2, хоча раніше грала в 4-3-3 чи 3-4-3. На вістрі атаки вийшли Ретегі та Распадорі, які на цьому Євро виходили тільки наприкінці матчів. Дарміан та Дімарко зайняли позицію латералів, хоча поява Федеріко залишалася під сумнівом.

Перший тайм – провал хорватів

Підопічним Златко Даліча необхідно було перемагати, однак до перерви команда зовсім не вражала. Італія дуже круто притискала високим пресингом, в чому допомагала готовність ЦЗ підтискати на чужій половині. Ідея "картатих" з фальшивою дев'яткою (Крамарічем) та опусканнями Пашаліча не працювала проти блоку "адзуррі", як і задум з позиційними ротаціями на флангах.

Чемпіони Європи впевнено стримували атаки хорватів. Распадорі зміщувався в опорну зону та тиснув на Брозовіча, Жоржінью допомагав підчищати за своїми вісімками. При цьому середній блок був дуже компактним, хоча довелося жертвувати свободою одного з балканських фулбеків. Як наслідок, у першому таймі Хорватія діяла повільно й завдала всього два удари по воротах.

Втім, і цього могло вистачити для взяття воріт. На 5-й хвилині Сучіч змістився з правого флангу та бахнув з-за меж штрафного у ліву дев'ятку, однак Доннарумма врятував Італію! "Скуадра" відповіла двома кросами – на 28-й хвилині Ретегі перестрибнув Гвардіола й пробив метрів з восьми (повз дальню стійку), а на 27-й постріл Бастоні прийняв закидання від Барелли й поцілив у Ліваковіча.

Несподівана катастрофа Італії

Відпочивати команди відправились за нулів на табло, що влаштовувало "адзуррі". Златко Даліч у роздягальні вирішив замінити Пашаліча, випустивши Будіміра – тобто, перейшов на гру з двома форвардами. Цей хід приніс успіх, але не озразу. Спочатку в гру втрутився випадок.

На 51-й хвилині, коли Брозовіч виконав закидання в штрафний на Крамаріча, а той довго підбирав ногу й впав після контакту з Фраттезі. Дані Маккелі після перегляду відеоповтору призначив пенальті. Модріч підійшов до позначки... І не забив! Доннарумма парирував удар Луки.

Втім, у героях Джджі ходив недовго. Рівно за хвилину спрацювала заміна Даліча – Будімір замкнув навіс Сучіча з правого флангу, Доннарумма парирував, а Модріч добіг до карного майданчика й зіграв на підбиранні. Добивати було вкрай незручно, однак капітану "картатих" це вдалося – 1:0!

Драматичний відскок Італії – Спаллетті вгадав із замінами

Лучано Спаллетті одразу після пропущеного гола згадав, що у запасі залишився К'єза. Алленаторе італійців кинув його у бій, однак чи змогла Італія переломити хід зустрічі? Аж ніяк. Було декілька цікавих атак, але єдиний справді небезпечний епізод створили аж на 87-й хвилині – К'єза прострілив вздовж лінії воротарського, а жоден із захисників не зміг перехопити м'яч.

Свіжий Скамакка біг на замикання, але не встиг!

А більшого "Скуадра" й не створила. Вихід Фаджолі й Дзакканьї нічим не допомагав. Хорватія тягнула час, але разом з тим провела декілька перспективних контратак. Зрештою, "картатим" залишилось витримати 8 компенсованих хвилин.

Італія виглядала безідейною та приреченою весь цей період. Підопічні Златко Даліча молилися про фінальний свисток і вже були готові святкувати – втім, на останніх секундах вперед пішов Калафйорі. Центрбек Болоньї у фірмовому стилі протягнув м'яч на дриблінгу через півполя, після чого віддав передачу на лівий кут штрафного.

Дзакканьї ж наважився на обвідний удар з цієї точки. І він поцілив! Точно під дальню стійку. 1:1! Одразу після цього Дані Макелі дав свисток, який сповістив про вихід "Скуадри" в 1/8 фіналу з другого місця. Албанія в паралельному матчі програла, тож Хорватія стала третьою.