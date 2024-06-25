Італія на останніх секундах врятувалася від поразки Хорватії – "картаті" вилетіли з Євро-2024, "Скуадра" крокує в 1/8
Збірна Італії в рамках 3-го туру групового етапу Євро-2024 перемогла Хорватію (1:0). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Хорватії була потрібна перемога. Італія могла грати на нічию, тож Спаллетті наважився на експеримент
"Картаті" після перших двох турів трималися на дні таблиці групи В, маючи в активі всього одне очко при -3 за різницею голів. Стільки ж мали албанці, які паралельно протистояли Іспанії – там очікувалась поразка "орлів", але хорватам нічиєї було явно мало. З двома заліковими балами та за від'ємної різниці голів прорватись у плей-офф майже нереально.
Златко Даліч вирішив у вирішальній битві проти Італії вирішив повернути Гвардіола на лівий фланг оборони. За мотивами матчу з албанцями було прийнято рішення щодо Пашаліча, Будіміра та Сучіча – вони вдало вийшли на заміну, тож проти "Скуадри" вийшли в основі. Станішіч знову зайняв позицію правого фулбека, а Понграчіч розташувався в центрі оборони (прямо як у грі з іспанцями).
"Скуадрі" для виходу в плей-офф було достатньо й нічиєї. Можливо, саме тому Лучано Спаллеті вирішив здивувати своїм складом – Італія перебудувалася у схему 3-5-2, хоча раніше грала в 4-3-3 чи 3-4-3. На вістрі атаки вийшли Ретегі та Распадорі, які на цьому Євро виходили тільки наприкінці матчів. Дарміан та Дімарко зайняли позицію латералів, хоча поява Федеріко залишалася під сумнівом.
Перший тайм – провал хорватів
Підопічним Златко Даліча необхідно було перемагати, однак до перерви команда зовсім не вражала. Італія дуже круто притискала високим пресингом, в чому допомагала готовність ЦЗ підтискати на чужій половині. Ідея "картатих" з фальшивою дев'яткою (Крамарічем) та опусканнями Пашаліча не працювала проти блоку "адзуррі", як і задум з позиційними ротаціями на флангах.
Чемпіони Європи впевнено стримували атаки хорватів. Распадорі зміщувався в опорну зону та тиснув на Брозовіча, Жоржінью допомагав підчищати за своїми вісімками. При цьому середній блок був дуже компактним, хоча довелося жертвувати свободою одного з балканських фулбеків. Як наслідок, у першому таймі Хорватія діяла повільно й завдала всього два удари по воротах.
Втім, і цього могло вистачити для взяття воріт. На 5-й хвилині Сучіч змістився з правого флангу та бахнув з-за меж штрафного у ліву дев'ятку, однак Доннарумма врятував Італію! "Скуадра" відповіла двома кросами – на 28-й хвилині Ретегі перестрибнув Гвардіола й пробив метрів з восьми (повз дальню стійку), а на 27-й постріл Бастоні прийняв закидання від Барелли й поцілив у Ліваковіча.
Несподівана катастрофа Італії
Відпочивати команди відправились за нулів на табло, що влаштовувало "адзуррі". Златко Даліч у роздягальні вирішив замінити Пашаліча, випустивши Будіміра – тобто, перейшов на гру з двома форвардами. Цей хід приніс успіх, але не озразу. Спочатку в гру втрутився випадок.
На 51-й хвилині, коли Брозовіч виконав закидання в штрафний на Крамаріча, а той довго підбирав ногу й впав після контакту з Фраттезі. Дані Маккелі після перегляду відеоповтору призначив пенальті. Модріч підійшов до позначки... І не забив! Доннарумма парирував удар Луки.
Втім, у героях Джджі ходив недовго. Рівно за хвилину спрацювала заміна Даліча – Будімір замкнув навіс Сучіча з правого флангу, Доннарумма парирував, а Модріч добіг до карного майданчика й зіграв на підбиранні. Добивати було вкрай незручно, однак капітану "картатих" це вдалося – 1:0!
Драматичний відскок Італії – Спаллетті вгадав із замінами
Лучано Спаллетті одразу після пропущеного гола згадав, що у запасі залишився К'єза. Алленаторе італійців кинув його у бій, однак чи змогла Італія переломити хід зустрічі? Аж ніяк. Було декілька цікавих атак, але єдиний справді небезпечний епізод створили аж на 87-й хвилині – К'єза прострілив вздовж лінії воротарського, а жоден із захисників не зміг перехопити м'яч.
Свіжий Скамакка біг на замикання, але не встиг!
А більшого "Скуадра" й не створила. Вихід Фаджолі й Дзакканьї нічим не допомагав. Хорватія тягнула час, але разом з тим провела декілька перспективних контратак. Зрештою, "картатим" залишилось витримати 8 компенсованих хвилин.
Італія виглядала безідейною та приреченою весь цей період. Підопічні Златко Даліча молилися про фінальний свисток і вже були готові святкувати – втім, на останніх секундах вперед пішов Калафйорі. Центрбек Болоньї у фірмовому стилі протягнув м'яч на дриблінгу через півполя, після чого віддав передачу на лівий кут штрафного.
Дзакканьї ж наважився на обвідний удар з цієї точки. І він поцілив! Точно під дальню стійку. 1:1! Одразу після цього Дані Макелі дав свисток, який сповістив про вихід "Скуадри" в 1/8 фіналу з другого місця. Албанія в паралельному матчі програла, тож Хорватія стала третьою.