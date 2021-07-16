Чиновник на хвилі ейфорії лобіює ідею провести на Апеннінах Євро-2028 або ЧС-2030. Гравіна розуміє, що для цього потрібне покращення інфраструктури. Після перемоги національної команди на чемпіонаті Європи необхідні реформи буде легше запустити.

Несподівані фаворити на виграш ЧС-2022: Італія – навіть не в топ-3, Україна вища за Польщу та своїх кривдників

"Ми будемо оцінювати кандидатуру Італії на проведення чемпіонату Європи 2028 року і чемпіонату світу 2030 року. Давайте спочатку спробуємо з Євро, а потім подумаємо про інший варіант.

Ми повинні покращити стан стадіонів, тому що, якщо ми не почнемо інвестувати в інфраструктуру, ми ніколи не зможемо претендувати на організацію такої грандіозної події. Ми повинні робити все швидко. Я вважаю, що ми не можемо подавати заявку, думаючи щось на кшталт: "У нас є стадіони, але якщо ви віддасте турнір нам, то ми їх покращимо". Це працює не так", – цитує Гравину Reuters.

Яким був Євро-2020: чемпіонська Італія, неоднозначний успіх України, драма Еріксена, розкішна Данія і гол з центра поля