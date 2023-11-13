Головний тренер "Скуадри Адзурри" Лучано Спаллетті розповів про підготовку до поєдинків проти македонців та українців у боротьбі за потрапляння на чемпіонат Європи.

"Якщо говорити про склад, то давайте спочатку виграємо матч проти Північної Македонії, а потім думатимемо про зміни. Звісно, зміни перед Україною будуть, адже ми зіграємо дві зустрічі за короткий період.

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Кого я побоююсь більше – Північну Македонію чи Україну? Страх присутній, він з нами, він нікуди не зникає, але ми пройдемо все це разом. У матчі з Англією (поразка 1:3, – прим.) я побачив багато промінців світла, непроглядної пітьми не було. Зазвичай ми стираємо поразки з пам’яті, але в деяких відрізках тієї гри було багато хорошого, що ми маємо зберегти в наступних матчах", – цитує Спаллетті Sky Sport.

Нагадаємо, Італія та Україну ведуть боротьбу за путівку на Євро-2024. Перед дуеллю з командою Реброва, яка відбудеться 20 листопада, "Скуадра Адзурра" зіграє з Північною Македонією (17 листопада). Наразі в активі у "синьо-жовтих" 13 очок, Італія відстає на 3 пункти.

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