Все більше спекуляцій з'являється навколо проведення вирішального матчу чемпіонату Європи. Вемблі може втратити фінал Євро-2020.

Планувалося, що головна арена Лондона прийме обидва півфінали та фінал Євро-2020. Однак суворі карантинні обмеження змусили УЄФА задуматися над можливістю зміни локації.

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Раніше повідомлялося, що альтернативою стала Пушка Арена у Будапешті, адже це єдиний стадіон, де на трибуни пускають 100% глядачів. Окрім того, претензії на фінал задекларувала Італія. Про це сказав прем'єр-міністр країни Маріо Драгі.

Річ у тому, що Великобританія переживає черговий спалах захворюваності. Кількість інфікованих збільшується. Зокрема, напередодні коронавірус виявили у гравця збірної Шотландії Біллі Гілмора. Загалом за минулу добу було зафіксовано понад 10 тисяч нових випадків.

Відтак, Маріо Драгі вважає неприпустимим проведення матчів у таких умовах. Він переконаний, що гру варто перенести на Стадіо Олімпіко в Римі, який на належному рівні організував матч-відкриття. Щодо Вемблі, то прем'єр-міністр Італії був категоричним. "Так, я постараюся не допустити, щоб фінал проводився в країні, де швидко зростає число інфекцій", – цитує Драгі DailyMail.

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