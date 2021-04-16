Кілька завершальних турів поточного розіграшу Серії А можуть відбутися з глядачами на трибунах.

Вже з 1 травня на Апеннінах глядачі зможуть відвідувати масові заходи, повідомляє La Gazzetta dello Sport. Італійська влада ухвалила відповідний план.

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За інформацією видання, доведеться дотримуватися низки вимог. Поки буде діяти обмеження за кількістю глядачів – не більше 1 тисячі осіб. Однак найбільша перешкода в іншому: стадіони відкриють лише в регіонах, які на день матчу перебуватимуть у "жовтій зоні". Зауважимо, що сьогодні жоден регіон в Італії не потрапив до цієї зони.

До слова, наразі в Серії А зіграно 30 турів. Інтер розташував на першому місці із солідним гандикапом, а за три путівки в Лігу чемпіонів реально змагаються Мілан, Ювентус, Аталанта, Лаціо та Наполі.

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