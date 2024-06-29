Швейцарія та Італія зіграли перший матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Обидві команди фінішували другими у своїх групах. Якщо Швейцарія загалом не мала нервів і навіть могла випередити Німеччину, то Італії довелося рятуватись голом на 90+8 проти хорватів. Лучано Спаллетті мав відчутні втрати в лінії захисту – Калафйорі відбував дискваліфікацію, Дімарко травмований. Тренер італійців перейшов на схему з чотирма оборонцями. Манчіні та Ель-Шаараві отримали перші секунди на цьому Євро.

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Перший тайм виявився справжнім жахіттям для "Скуадри". За 45 хвилин вона завдала одного удару, жодного у площину воріт. Швейцарія не мала багато моментів, але на свій гол явно награла. Він стався на 37-й хвилині. Варгас запустив в район 11-метрової позначки, де Фройлер двома дотиками завершив момент.

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Спаллетті у перерві замінив Ель-Шаараві на героя групового етапу Дзакканьї. Не допомогло. Минуло 27 секунд, а Варгас додав до свого активу гол. Італійці знову залишили купу простору у власному карному майданчику, і вінгер Аугсубрга ефектно закрутив у дальню дев'ятку. Нокаут для чемпіонів Європи.

Зарадити Італії міг лише найкращий бомбардир турніру – автогол. Шер випадково вже відіграв Зоммера, проте кіпера "наті" підстрахувала стійка. Перший удар у площину підопічні Спаллетті завдали аж на 73-й хвилині – Зоммер легко зафіксував дальню спробу Ретегі.

Нічого путнього "Скуадра" не вигадала до фінального свистка. 0:2 – чинні чемпіони Європи швидко покидають турнір. Натомість Швейцарія другий розіграш поспіль викидає іменитого суперника (минулого разу була Франція). У наступному раунді команда Мурата Якіна зійдеться з переможцем пари Англія – Словаччина.

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