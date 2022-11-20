Товариський матч

Австрія – Італія – 2:0

Голи: Шлагер, 6, Алаба, 35

Роберто Манчіні продовжує доводити, що цілком заслужено зараз не перебуває у Катарі. Поки провідні збірні світу готуються розпочати свій шлях на ЧС-2022, невдахам доводиться грати товариські матчі з такими ж збірними. Позаминулого літа Італія та Австрія зустрічалися в 1/8 фіналу Євро-2020. "Скуадра Адзурра" навіть виграла той турнір. За півтора року багато змінилося.

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Сьогоднішній матч почався небезпечною атакою апеннінців, яка виникла завдяки Дімарко. А от далі на полі була лише Австрія. Вона повністю виграла перший тайм – і за грою, і за рахунком. Перший гол у ворота Доннарумми влетів після обрізки Верратті. Шлагер жорстко, але в межах правил, відібрав м'яч у італійця в центрі поля і помчав замикати. Асист у свій актив записав Арнаутовіч. Забити вдруге вдалося завдяки стандарту. Алаба розкішно виконав штрафний метрів з 20-ти.

Відразу по перерві Манчіні зробив низку замін. Переважно в атаці. Поява Дзаньйоло, К'єзи та Пессіни справді пожвавила гру чемпіонів Європи. Проте це не стало проблемою для Австрії. Підопічні Ральфа Рангніка компактно та організовано оборонялися і кілька разів вибігали перспективні контратаки. Відтак, попри відчутну ігрову перевагу, за весь другий тайм Італія лише одного разу змогла пробити у площину воріт. Але рахунок так і не змінився. Австрія заслужено перемогла.