Італія – Бельгія: стартові склади на матч за третє місце в Лізі націй
Італія приймає Бельгію в рамках "втішного фіналу" Ліги націй. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію матчу – у цій новині на "Футбол 24".
Матч Італія – Бельгія відбудеться сьогодні, 10 жовтня. Стартовий свисток на туринському Альянц Стедіум пролунає о 16:00. Дивитися поєдинок наживо можна телеканалі "Футбол 1". Також трансляція доступна на платформі oll.tv. Детальну текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
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Італія – Бельгія: стартові склади:
Італія: Доннарумма – Ді Лоренцо, Ачербі, Бастоні, Емерсон – Барелла, Локателлі, Пеллегріні – Берарді, Распадорі, К'єза
Запасні: Сірігу, Мерет, К'єлліні, Верратті, Жоржінью, Інсіньє, Дімарко, Крістанте, Кін, Бернардескі
Бельгія: Куртуа – Вертонген, Денайєр, Айдервейрельд – Кастань, Вітсель, Тілеманс, Салемакерс – Ванакен, Батшуаї, Карраско
Запасні: Міньйоле, Кастеелс, Боята, Де Брюйне, Люкебакіо, Теате, де Кетеларе, Дендонкер, Троссар