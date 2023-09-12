Італійці не поспішають масово підтримувати свою збірну у матчі відбору Євро-2024 проти України.

Трибуни 75-тисячного Сан-Сіро поки далекі від аншлагу на поєдинок з українцями.

Італія – Україна: де дивитися матч відбору Євро-2024

Станом на ранок 12 вересня було реалізовано 52 500 квитків на матч, інформує прес-служба УАФ. Українці повністю викупили гостьову квоту у розмірі 2 334 квитків, а от італійці чомусь "дрімають". Якщо ситуація не покращиться, то трибуни Сан-Сіро виявляться порожніми майже на третину.

Нагадаємо, стартовий свисток матчу Італія – Україна пролунає сьогодні о 21:45 за Києвом. У попередніх 4 поєдинках відбору "синьо-жовті" набрали 7 очок і посідають друге місце групи С. Італія має 4 бали в 3 зіграних матчах. Лідирує збірна Англії – 13 пунктів у 5 турах кваліфікації на Євро-2024.

Італія – Україна: анонс матчу відбору Євро-2024