"Ми перебуваємо в ситуації, з якою легко впоратися: ми маємо здобути перемогу в усіх матчах, що залишилися. Ми не можемо грати на нічию. Ми маємо отримувати задоволення від гри. Нам варто знайти рішення рівняння, де є задоволення та результат. Слід важко працювати. Ми жадаємо перемагати, демонструючи хороший футбол, чого нам не вдалося в Скоп’є проти Північної Македонії.

Італія – Україна: де дивитися матч відбору Євро-2024

Збірна України? Вона – більш організована команда, ніж македонці. В українців є чітке уявлення про те, якими мають бути позиції при володінні м’ячем. Гадаю, вони намагатимуться побудувати свої дії на швидких контратаках. Просто подивіться на гол, який вони забили Англії. Ми маємо тримати м’яч, аби відчиняти вузькі дверцята в їхній обороні", – наводить слова Спаллетті офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, поєдинок Італія – Україна відбудеться в Мілані на легендарному Сан-Сіро у вівторок, 12 вересня. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Україна зі 7 очками йде другою у таблиці групи С, у італійців на 3 пункти менше, але є гра в запасі.

Італія – Україна: пресконференція Сергія Реброва – про стан Ярмоленка, оманливу кризу суперника та гру заради ЗСУ