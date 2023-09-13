Фанати збірної України знайшли гравця, який найкраще проявив себе у матчі відбору Євро-2024 проти Італії (1:2).

Нагороду "Лев матчу" отримав Андрій Ярмоленко, інформує прес-служба УАФ.

Італія – Україна – відео голів

Капітан збірної України відіграв 58 хвилин і встиг відзначитися голом, якого не вистачило для здобуття очок. За Ярмоленка проголосували 27% фанатів. Трійку лідерів замкнули воротар Георгій Бущан (19%) та правий захисник Юхим Конопля (12%).

Нагадаємо, перемога дозволила Італії наздогнати Україну – ці команди ділять 2-4 сходинку разом з Північною Македонією. Наступний цикл відбору Євро-2024 запланований в середині жовтня.

Україна програла Італії у матчі відбору Євро-2024, втративши другу позицію в групі С