Італія – Україна: фанати обрали "Лева матчу " після невдачі у відборі Євро-2024
06:30 - Читать на русском
Фанати збірної України знайшли гравця, який найкраще проявив себе у матчі відбору Євро-2024 проти Італії (1:2).
завершено
12’ Давіде Фраттезі
29’ Давіде Фраттезі
Андрій Ярмоленко 41’
12’ Давіде Фраттезі
29’ Давіде Фраттезі
41’ Андрій Ярмоленко
Нагороду "Лев матчу" отримав Андрій Ярмоленко, інформує прес-служба УАФ.
Італія – Україна – відео голів
Капітан збірної України відіграв 58 хвилин і встиг відзначитися голом, якого не вистачило для здобуття очок. За Ярмоленка проголосували 27% фанатів. Трійку лідерів замкнули воротар Георгій Бущан (19%) та правий захисник Юхим Конопля (12%).
Нагадаємо, перемога дозволила Італії наздогнати Україну – ці команди ділять 2-4 сходинку разом з Північною Македонією. Наступний цикл відбору Євро-2024 запланований в середині жовтня.
Україна програла Італії у матчі відбору Євро-2024, втративши другу позицію в групі С
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