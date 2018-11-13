Італія – США: УЄФА буде тестувати VAR у товариському матчі

УЄФА має намір провести випробування системи "Відеодопомога арбітрам" (VAR) під час товариського матчу між збірними Італії та США, який відбудеться в Генку 20 листопада.

У вересні виконавчий комітет УЄФА прийняв рішення про використання системи "Відеодопомога арбітрам" вже в Лізі чемпіонів-2019/20 і згодом на чемпіонаті Європи-2020 року, в Лізі Європи-2020/21 і у фінальній стадії Ліги націй УЄФА-2021.

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Пізніше з'явилася інформація, що система відеоповторів у поєдинках Ліги чемпіонів може бути введена вже у сезоні 2018/19.

"До введення системи в експлуатацію УЄФА проведе тести на декількох заздалегідь обраних матчах. Одним з таких поєдинків стане спаринг між збірними Італії та США", – йдеться у повідомленні на офіційному сайті УЄФА.