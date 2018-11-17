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Італія – Португалія: Манчіні довикликав у збірну свого однофамільця та 18-річного дебютанта

11:22 54 Читать на русском
Італія – Португалія: Манчіні довикликав у збірну свого однофамільця та 18-річного дебютанта
Джанлука Манчіні / FOX Sports

Головний тренер італійської збірної Роберто Манчіні перед матчем із Португалією у рамках Ліги націй викликав до національної команди оборонця Аталанти Джанлуку Манчіні та форварда Ювентуса Мойзе Кіна.

"Прибудуть два гравці зі збірної Італії U-21 – Кін і Манчіні. До них приєднається Франческо Ачербі, який замінить у складі травмованого Романьйолі", – цитує Манчіні Football Italia.

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Відзначимо, що Ачербі вже двічі виходив на поле в складі італійської збірної. Натомість Кін і Манчіні мають шанс дебютувати за "Скуадру Адзурру". У сезоні 2018/19 Мойзе Кін провів лише 1 поєдинок у складі туринського Ювентуса, а Джанлука Манчіні зіграв 11 матчів за Аталанту (4 м'ячі).

Уже сьогодні, 17 листопада, збірна Італії зіграє проти португальців у поєдинку групи А3 Ліги націй. А вже 20 листопада відбудеться спаринг італійців зі збірною США.

Ліга націй5 тур

Італія - Португалія: Субота 17 листопада 2018

Італія
до матчу
10
год
:
4
хв
Португалія
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Теги
Ліга націй Італія Італія Мойзе Кін Мойзе Кін Роберто Манчіні Роберто Манчіні Джанлука Манчіні Джанлука Манчіні Італія - Португалія
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