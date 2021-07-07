"Завжди шкода команду, яка програє по пенальті, але це реальність футболу. Італія краще впоралася з тиском. Переможець заслуговує на перемогу, але це був великий футбольний матч. Іспанія створювала великі труднощі супернику, граючи без центрфорварда, тому захист Італії не мав орієнтиру. У Іспанії був Ольмо, команда володіла м'ячем, а Італія перебувала в складній ситуації. Я не очікував, що італійці поведуть у рахунку, але Іспанія відреагувала, забивши гол і перевівши гру в додатковий час.

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Мені здається, Італія була такою, як у минулі роки: надійною, терплячою, оборонною та компактною. Але Італія до півфіналу не була такою, вона була набагато кращою. До вчорашнього дня Італія була найкращою командою на Євро або однієї з найкращих. Трикутник Верратті – Жоржинью – Барелла був чудовим. До вчорашнього дня вони були дійсно гарні.

Іспанія була дуже хороша, але я був розчарований тим, що в додатковий час вони не спробували якийсь новий підхід, могли б ще спробувати. Можливо, Адама Траоре міг доставити Італії проблеми в останні 10-15 хвилин, К'єлліні був уже "мертвий". Ну а пенальті – це мистецтво. Ви повинні володіти таким класом і контролювати емоції на тлі такої величезної відповідальності", – наводить слова Моурінью Football Italia з посиланням на talkSport.

Зазначимо, що Італія переграла Іспанію лише в серії пенальті (4:2, 1:1 у серії пенальті) та стала першим фіналістом Євро-2020. Додамо, що Адама Траоре так і не зіграв жодного матчу на турнірі.

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