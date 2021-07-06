Фланговий нападник французького Парі Сен-Жермен Пабло Сарабія не допоможе збірній Іспанії у півфіналі Євро-2020.

"Усі готові зіграти, окрім Пабло Сарабії, який не зможе взяти участь у матчі. Решта гравців добре готові фізично та з нетерпінням чекають гри", – наводить слова ентренадора офіційний сайт УЄФА.

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Відзначимо, що Сарабія зазнав ушкодження у першому таймі чвертьфінального поєдинку проти збірної Швейцарії. М'язова травма завадила вінгеру ПСЖ продовжити матч, і він був замінений у перерві.

До слова, на Євро-2020 Пабло Сарабія провів 5 матчів за збірну Іспанії, у яких забив 2 м'ячі та віддав 2 результативні передачі.

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