Італія – Іспанія: Луїс Енріке підтвердив втрату вінгера ПСЖ
11:22 - Читать на русском
Фланговий нападник французького Парі Сен-Жермен Пабло Сарабія не допоможе збірній Іспанії у півфіналі Євро-2020.
"Усі готові зіграти, окрім Пабло Сарабії, який не зможе взяти участь у матчі. Решта гравців добре готові фізично та з нетерпінням чекають гри", – наводить слова ентренадора офіційний сайт УЄФА.
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Відзначимо, що Сарабія зазнав ушкодження у першому таймі чвертьфінального поєдинку проти збірної Швейцарії. М'язова травма завадила вінгеру ПСЖ продовжити матч, і він був замінений у перерві.
До слова, на Євро-2020 Пабло Сарабія провів 5 матчів за збірну Іспанії, у яких забив 2 м'ячі та віддав 2 результативні передачі.
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