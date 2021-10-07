"Шкода, що поразка відбулась в Мілані, але ми пишаємося цією екстраординарною серією результатів. Ця поразка необхідна була для росту команди, яка все ще може грати набагато краще. Знали, що це буде складна гра, нам потрібно терпіння і ясний розум. Іноді потрібно прийняти той факт, що суперник – дуже сильна команда, яка може створити багато проблем.

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Ми хотіли продовжити нашу безпрограшну серію, але факт в тому, що це допоможе нашому процесу зростання. Ми майже повернулися в гру, коли грали вдесятьох і програвали 0:2, і це показує, на що ми здатні.

Ми не були такі спокійні цього разу в порівнянні з липнем, ми були занадто безрозсудними і недостатньо прагнули взяти гру в свої руки, намагаючись домінувати над Іспанією, інакше ми б, напевно, зберігали б баланс довше.

Тепер ми постараємося показати хорошу гру, але головна мета – обіграти Швейцарію в листопаді і захистити своє місце на чемпіонаті світу", – цитує К'єлліні Football Italia.

Нагадаємо, іспанцями вдалось перервати безпрограшну рекордну серію італійців, яка налічувала 37 матчів.

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