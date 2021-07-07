Голкіпер збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма розповів про свої враження від півфіналу чемпіонату Європи проти команди Іспанії.

"Я був спокійний перед серією пенальті, оскільки знав, що здатен допомогти команді. Хочу подякувати всім, бо тепер ми всього лишень за крок від втілення мрії. Збірна Іспанії дуже сильна, але цей склад збірної Італії відважний і ніколи не здається.

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Збірна Іспанії створила нам сьогодні чимало проблем контролем м'яча, але, вважаю, ми були достойні фіналу. Не хочу зараз про нього говорити – хочу насолодитися моментом. Будемо думати про це, коли знадобиться", – цитує воротаря офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що італійці здолали "Фурію Роху" в серії післяматчевих одинадцятиметрових. Основний і додатковий час завершилися внічию 1:1. У фіналі італійці протистоятимуть переможцю пари Англія – Данія.

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