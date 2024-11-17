"Потрібно бути командою, яка показує свою якість без зайвих балачок, просто демонструючи хороший футбол. У наш час, щоб добре грати, необхідно багато різних футболістів, які інтерпретують події на полі, відчуваючи вільні зони, які створюються під час гри. А коли простору стає менше, наше завдання – підвищити індивідуальну якість гри, роботу з м'ячем або без м'яча.

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Коли ви бачите гру Реала або Манчестер Сіті, то можете помітити, що їхня найсильніша риса – це багаторазове виконання звичайних речей дуже добре. І це має стати нормою, повторюючись нескінченно – така сталість важливіша, ніж один-єдиний момент чемпіонської величі.

Думаю, єдина гра, яку ми справді провели слабко, – проти Швейцарії, у плейоф Євро-2024. Тоді ми намагалися змінити гру, але це всього лише один матч, який ми тепер використовуємо як нову точку відліку. Звичайно, відчуваю відповідальність за ту поразку – я не забуду ні її, ні непотрапляння на чемпіонат світу. У якомусь сенсі це добре, що бережемо цю пам'ять – ми повинні пам'ятати, що якщо не будемо робити все правильно, то нас завжди можуть покарати.

Франція приїде за перемогою, а ми не повинні думати про те, що нічиєї має бути достатньо, щоб виграти групу. У нас є Мойзе Кін – він чудовий, коли грає попереду, він чіпляється за м'яч, контролює його і чекає, коли прийде підтримка, а в Даніеля Мальдіні є дивовижна риса – він із нічого може створити небезпечний момент, і зробити це дуже легко. Упевнений, що ми візьмемо ініціативу в свої руки і зіграємо в ту гру, яку хочемо, присвятивши її всім тим, хто любить нашу команду, попри втому, яка може бути не тільки фізіологічною, а й психологічною", – наводить слова Спаллетті SkySport.

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