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Італія – Боснія і Герцеговина – 2:1 – відео голів та огляд матчу

09:29 67 Читать на русском
Італія – Боснія і Герцеговина – 2:1 – відео голів та огляд матчу
Італія – Боснія і Герцеговина – 2:1 – відео голів та огляд матчу

 У дуже важкому матчі в Турині збірна Італії переграла команду Боснії і Герцеговини. Дивіться відео голів поєдинку на "Футбол 24".

49’ Лоренцо Інсіньє
86’ Марко Верратті
 
Едін Джеко 32’
32’ Едін Джеко
49’ Лоренцо Інсіньє
86’ Марко Верратті

Гості завершили перший тайм лідерами завдяки голу Едіна Джеко на 32-й хвилині. Однак після перерви Лоренцо Інсіньє та Марко Вератті врятували Італію від втрати очок.

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Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Відеоновини Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина Італія Італія Євро-2020 Італія - Боснія і Герцеговина
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