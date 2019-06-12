Італія – Боснія і Герцеговина – 2:1 – відео голів та огляд матчу

У дуже важкому матчі в Турині збірна Італії переграла команду Боснії і Герцеговини. Дивіться відео голів поєдинку на "Футбол 24".

Гості завершили перший тайм лідерами завдяки голу Едіна Джеко на 32-й хвилині. Однак після перерви Лоренцо Інсіньє та Марко Вератті врятували Італію від втрати очок.

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