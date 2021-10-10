Головний тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес поділився думками від поєдинку за третє місце Ліги націй проти Італії (1:2).

"Це був хороший матч – обидві команди виступили на високому рівні. Був правильний настрій – забивати голи.

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Я розчарований тим, як ми пропускали м'ячі. Результат матчу вирішила реалізація моментів. Мені сподобався характер цієї команди. Футболісти залишили всі сили на полі в другому таймі.

Ми розчаровані результатами в Лізі націй, але потрібно використовувати отриманий досвід для того, щоб прийти до менталітету переможців. Ми можемо взяти за основу те, як грали в першому таймі проти Франції і як відреагували в грі з Італією", – цитує Мартінеса RTL.

Нагадаємо, за головний трофей турніру позмагаються Франція та Іспанія. Матч відбудеться сьогодні, 10 жовтня, початок о 21:45.

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