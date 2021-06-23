Італія – Австрія: Фода закликав УЄФА змінити місце проведення матчу
23 червня 23:07 - Читать на русском
Головний тренер збірної Австрії Франко Фода не бачить сенсу грати з італійцями у Лондоні.
осн. час ( 0 : 0 )
завершено
95’ Федеріко К'єза
105’ Маттео Пессіна
Саша Калайджіч 114’
95’ Федеріко К'єза
105’ Маттео Пессіна
114’ Саша Калайджіч
"Немає сенсу грати з Італією у Лондоні. Здоров'я має бути на першому місці. І прикро, якщо стадіон буде без уболівальників наших команд.
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Сподіваюся, УЄФА щось придумає з цього приводу", – цитує Фоду Football Italia.
Збірна Австрії завдяки перемозі над Україною (1:0) посіла другу сходинку у групі та потрапила у плей-офф на італійців. Згідно турнірної сітки гра відбудеться 26 червня на лондонському Вемблі.
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