Головний тренер збірної Австрії Франко Фода не бачить сенсу грати з італійцями у Лондоні.

"Немає сенсу грати з Італією у Лондоні. Здоров'я має бути на першому місці. І прикро, якщо стадіон буде без уболівальників наших команд.

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Сподіваюся, УЄФА щось придумає з цього приводу", – цитує Фоду Football Italia.

Збірна Австрії завдяки перемозі над Україною (1:0) посіла другу сходинку у групі та потрапила у плей-офф на італійців. Згідно турнірної сітки гра відбудеться 26 червня на лондонському Вемблі.

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