Переговори між УЄФА та КОНМЕБОЛ перебувають на просунутій стадії, інформує журналіст NY Times Тарік Панджа.

Мессі, Неймар, Каземіро та інші потрапили до символічної збірної Копа Амеріка-2021

Потенційний "Суперкубок світу" може відбутися в Неаполі на честь Дієго Марадони. Легендарний форвард є культовою персоною як для футболу Аргентини, так і Італії. Раніше повідомлялося, що проведення поєдинку розглядається виключно на 2022 рік. Найімовірніше, він буде зіграний у період із грудня по лютий наступного року.

Нагадаємо, Італія перемогла Англію в серії пенальті та стала чемпіоном Європи. Своєю чергою, Аргентина мінімально здолала Бразилію, оформивши титул найсильнішої команди Південної Америки.

Італія врятувала футбол, або Чому перемога Англії була б великим соромом