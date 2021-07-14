Італія – Аргентина: Суперкубок світу стає все ближчим і може отримати ім'я Марадони
Поєдинок найкращих команд Європи та Південної Америки набуває реальних обрисів.
Переговори між УЄФА та КОНМЕБОЛ перебувають на просунутій стадії, інформує журналіст NY Times Тарік Панджа.
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Потенційний "Суперкубок світу" може відбутися в Неаполі на честь Дієго Марадони. Легендарний форвард є культовою персоною як для футболу Аргентини, так і Італії. Раніше повідомлялося, що проведення поєдинку розглядається виключно на 2022 рік. Найімовірніше, він буде зіграний у період із грудня по лютий наступного року.
Нагадаємо, Італія перемогла Англію в серії пенальті та стала чемпіоном Європи. Своєю чергою, Аргентина мінімально здолала Бразилію, оформивши титул найсильнішої команди Південної Америки.
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