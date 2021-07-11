Фінал Євро-2020 між Англією та Італією розпочався з надшвидкого гола.

Лівий захисник англійців Люк Шоу відкрив рахунок, коли на таймері була одна хвилина та 57 секунд.

Італія – Англія – відео гола

Це найшвидший гол у фіналах чемпіонату Європи, повідомляє Opta. Шоу підкорилося ще одне унікальне досягнення. Оборонець "Трьох левів" – перший представник Манчестер Юнайтед, який забивав у вирішальних матчах Євро.

Додамо, що раніше Шоу відзначився на турнірі трьома результативними передачами та бореться за звання найкращого асистента.

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