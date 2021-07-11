Італія – Англія: Шоу забив найшвидший гол в історії фіналів Євро
23:10 - Читать на русском
Фінал Євро-2020 між Англією та Італією розпочався з надшвидкого гола.
Люк Шоу 2’
2’ Люк Шоу
Лівий захисник англійців Люк Шоу відкрив рахунок, коли на таймері була одна хвилина та 57 секунд.
Це найшвидший гол у фіналах чемпіонату Європи, повідомляє Opta. Шоу підкорилося ще одне унікальне досягнення. Оборонець "Трьох левів" – перший представник Манчестер Юнайтед, який забивав у вирішальних матчах Євро.
Додамо, що раніше Шоу відзначився на турнірі трьома результативними передачами та бореться за звання найкращого асистента.
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