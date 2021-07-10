Італія – Англія: Спінаццола після операції поїхав на фінал та оцінив шанси "Скуадри адзурри" на тріумф
Півзахисник збірної Італії Леонардо Спінаццола не залишить своїх партнерів без підтримки.
"Я зараз більше схвильований, ніж якби був частиною команди, яка готується до фіналу. Я сподіваюся, що збірна Італії об'єднається. Думаю, шанси у фіналі рівні – 50 на 50", – цитує Спінаццолу Sky Sport Italia.
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Леонардо отримав розрив ахіллового сухожилля у матчі проти Бельгії (2:1) та був прооперований. Попри це, хавбек Роми вирушив разом з командою у Лондон на фінал проти Англії.
На Євро-2020 Спінаццола зіграв 4 поєдинки у стартовому складі італійців.
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