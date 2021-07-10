"Я зараз більше схвильований, ніж якби був частиною команди, яка готується до фіналу. Я сподіваюся, що збірна Італії об'єднається. Думаю, шанси у фіналі рівні – 50 на 50", – цитує Спінаццолу Sky Sport Italia.

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Леонардо отримав розрив ахіллового сухожилля у матчі проти Бельгії (2:1) та був прооперований. Попри це, хавбек Роми вирушив разом з командою у Лондон на фінал проти Англії.

На Євро-2020 Спінаццола зіграв 4 поєдинки у стартовому складі італійців.

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