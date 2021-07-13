"Був безлад з уболівальниками без квитків. Моє місце було зайняте, тому мені довелося дивитися перший тайм, сидячи на сходах стадіону. Я знайшов інше місце в другому таймі. Можливо, саме це принесло успіх.

Італія – Англія: Манчіні розплакався після перемоги на чемпіонаті Європи

Це був довгий шлях, Італія домінувала майже в кожній грі на Євро. Я ще не зустрічався з батьком, але розмовляв з ним вчора. Він був дуже щасливий. Він створив цю надзвичайну команду. Перед турніром ми з братами подарували йому синю підкову, сказавши, що це принесе удачу. Він тримав її у валізі. Три роки тому він був єдиним, хто вірив, що Італія може досягти такого успіху", – цитує Манчіні-молодшого Football Italia.

Нагадаємо, Роберто Манчіні очолив збірну Італії у травні 2018 року. Команда спрогресувала від невдах відбору на ЧС до чемпіонів Європи. На континентальній першості італійці не програли жодного матчу.

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