Більшість жителів Шотландії планують палко вболівати за поразку своїх сусідів у фіналі Євро-2020.

Авторитетне шотландське видання The National помістило на першу шпальту Роберто Манчіні в образі Вільяма Воллеса з фільму "Хоробре серце".

Італія – Англія: Кейна не лякає досвід суперника на фінальних стадіях

ЗМІ побажало тренеру італійців перемоги у двобої з англійцями. "Ця обкладинка мене розсмішила. Але якщо говорити серйозно, то в майбутньому матчі нам треба продемонструвати нашу гру, ми повинні усвідомлювати, що здатні виступити добре", – відреагував на на епізод Манчіні.

Нагадаємо, Італія та Англія зустрінуться у фіналі Євро-2020 вже 11 липня, початок о 22:00 за київським часом. Поєдинок відбудеться на Вемблі.

Англія не готова – Манчіні розіб'є план Саутгейта, К'єлліні знищить харизмою, або Чому Італія виграє фінал Євро-2020