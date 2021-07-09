"Англія – хороша команда, але вона досі не зустрічалася з суперником, який справді міг би чинити на неї тиск. Така гра дуже добре відпрацьована італійцями. У цьому їхня певна перевага перед фінальним матчем.

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Атмосфера на Вемблі буде схожою на котел, що може допомогти англійцям. У всіх команд є сильні і слабкі сторони, Італія обов'язково вивчить їх перед грою з Англією", – цитує Шевченка Football Italia з посиланням на Sky Sport Italia.

Фінальна зустріч європейської першості між Італією та Англією відбудеться 11 липня на лондонському Вемблі. Початок матчу – о 22:00 за Києвом.

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