Головний тренер англійців Гарет Саутгейт готував сюрприз на випадок додаткових ударів серії пенальті у фіналі Євро проти Італії.

Шосту спробу "Трьох левів" довіряли голкіперу Джордану Пікфорду, інформує Evening Standard.

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Саутгейт по черзі підходив до майбутніх виконавців ударів і питав їхньої згоди. Пікфорд повинен був бити шостим, а сьома спроба лежала на плечах хавбека Калвіна Філліпса. Втім, невдача п'ятого виконавця Букайо Саки завершила лотерею в "основний час" на користь Італії.

Додамо, що Пікфорд вже мав досвід вдалого пробиття пенальті. У матчі за третє місце Ліги націй 2018/19 голкіпер Англії впевнено вразив ворота Швейцарії – тоді він бив п'ятим.

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