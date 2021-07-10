Професор Адам Харт озвучив ймовірну проблему, яка може завадити майбутньому фіналу Євро-2020 між Італією та Англією.

Радари виявили ціле нашестя літаючих мурах в районі Лондона та Південного сходу Великобританії, повідомляє Sky News.

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Частина комах може "захопити" Вемблі, де відбуватиметься фінал Євро-2020. Зазначається, що літаючі мурахи найбільш активні в період з червня по вересень, тож уникнути їхньої присутності буде майже неможливо.

Присутність саме цих комах на спортивних змаганнях – не новина для Великобританії. Літаючі мурахи є частими "гостями" на тенісному турнірі Вімблдон, який зазвичай проводиться саме влітку.

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