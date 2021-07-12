Італія – Англія: Манчіні лаконічно прокоментував тріумф на Євро-2020
02:54 - Читать на русском
Керманич збірної Італії Роберто Манчіні похвалив підопічних за віддану гру у фіналі Євро-2020 проти Англії.
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 3 : 2 )
завершено
Люк Шоу 2’
2’ Люк Шоу
"Хлопці добре впорались. Ми швидко пропустили гол і боролися, але потім домінували. Хлопці прекрасні, я не знаю, що ще сказати. Це важливо для всіх людей та всіх наших вболівальників.
Італія – Англія – 1:1 (3:2 пен.) – відео голів і огляд матчу
Ми раді, що грали добре навіть за нічийного рахунку. Сподіваюсь, вболівальники зараз святкують. Зараз ми радіємо, це все, що має значення", – наводить слова Манчіні Football Italia.
Додамо, що для Італії це лише другий титул чемпіона Європи. Попередній успіх "Скуадри Адзурри" був аж в 1968 році.
Італія стала чемпіоном Європи, перегравши Англію у серії пенальті
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