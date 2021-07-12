"Хлопці добре впорались. Ми швидко пропустили гол і боролися, але потім домінували. Хлопці прекрасні, я не знаю, що ще сказати. Це важливо для всіх людей та всіх наших вболівальників.

Італія – Англія – 1:1 (3:2 пен.) – відео голів і огляд матчу

Ми раді, що грали добре навіть за нічийного рахунку. Сподіваюсь, вболівальники зараз святкують. Зараз ми радіємо, це все, що має значення", – наводить слова Манчіні Football Italia.

Додамо, що для Італії це лише другий титул чемпіона Європи. Попередній успіх "Скуадри Адзурри" був аж в 1968 році.

Італія стала чемпіоном Європи, перегравши Англію у серії пенальті