Капітан італійців Джорджо К'єлліні поділився емоціями після перемоги над англійцями у вирішальному матчі чемпіонату Європи і розповів, хто надихав гравців протягом турніру.

"Була складна гра. Ми почали найгіршим чином. Нам довелося складно, тим більше що вболівальники на трибунах заряджали суперника додатковою енергією.

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Але ми зберегли спокій і самовладання – це було важливо. Ми поговорили в перерві, обговорили, що треба налагодити гру в пас, налагодити удари по воротах. Вирішили, що єдиний спосіб перемогти, – це взяти гру під контроль.

Велика історія... Мрія стала реальністю. Реально, це просто неймовірно. Коли лише починали цей забіг, то вже відчували в повітрі присутність казки. З кожним днем ​​це відчуття зростало. У своїх думках ми представляли картинку зі зображенням Каннаваро з трофеєм в руках на ЧС-2006, і це принесло нам удачу", – цитує К'єлліні офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Італія, пропустивши вже на другій хвилині, зуміла відігратись в середині другого тайму, а у серії післяматчевих пенальті була влучнішою за Англію.

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