Капітан "Скуадри Адзурри" став найстаршим капітаном у вирішальних матчах чемпіонатів Європи, повідомляє Opta Sports.

Італія – Англія: онлайн-трансляція фіналу Євро-2020

К'єлліні в день фіналу виповнилося 36 років і 331 день. Центрбек збірної Італії побив рекорд екс-голкіпера національної команди Джанлуїджі Буффона. Той у фіналі Євро-2012 вивів "Скуадру Адзурру" на фінал проти Іспанії в 34 роки 154 дні.

До слова, матч проти Англії у фіналі Євро-2020 став для Джорджо К'єлліні 112-м у футболці збірної Італії. Рекордсмен команди – Буффон (176 поєдинків).

Англія не готова – Манчіні розіб'є план Саутгейта, К'єлліні знищить харизмою, або Чому Італія виграє фінал Євро-2020