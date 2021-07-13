Вболівальники збірної Англії не можуть змиритися з тим, що на Євро-2020 футбол "не повернувся додому".

Британський фанат створив петицію на сайті change.org з вимогою переграти фінал проти Італії, інформує Marca.

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"Матч був абсолютно несправедливим. Італієць отримав лише жовту картку за те, що нахабно потягнув гравця збірної Англії за шию. Це виглядало, наче він його раб. Всі поштовхи, удари трактувалися на користь Італії. Суддівство, безумовно, було упередженим. Італії слід було давати червону картку за такий підхід до гри, а матч-реванш повинен проводитися з неупередженим суддею. Це було несправедливо", – йдеться в петиції.

Ціллю автора було зібрати 75 тисяч голосів підтримки, і в перші години під абсурдним проханням підписалося більше половини.

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