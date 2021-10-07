Сенсаційне перше чемпіонство Таврії відкрило сімферопольській команді вікно у Європу. У серпні 1992-го співпали одразу дві знакові події: дебют чемпіона України у європейському турнірі найсильніших та, власне, прем'єрний розіграш Ліги чемпіонів, яка прийшла на зміну Кубку чемпіонів.

21 червня на львівській "Україні" відбувся золотий матч між Динамо і Таврією, долю якого вирішив єдиний гол Сергія Шевченка. Минуло два місяці і новоспеченому чемпіону незалежної України довелося стартувати у Попередньому раунді Ліги чемпіонів, що тільки починала свою історію.

Базовою датою стартового туру другого чемпіонату України було 16 серпня. Для чинного чемпіона зробили виключення, адже 19 серпня Таврія повинна була грати у Дубліні з Шелбурном. Відтак, свою гру першого туру сімферопольці провели аж на початку листопада. Перед стартом у ЛЧ українська команда провела дводенний збір в іспанському Хіхоні, де в рамках товариського турніру зіграла з місцевим Спортінгом (0:2) та нідерландським Вітессом (3:3).

Підтримуй своїх фаворитів у Лізі чемпіонів та пиши історію разом із Żubrówka! Насолоджуйся легендарними моментами в історії європейського футболу з преміальним брендом. Дізнатись більше про Zubrowka та коктейлі тут.

Вже по ходу виступу знайомилися і з рівнем змагань, і, як не прикро про це говорити, з суперниками. Ми не те що відеоматеріалів за участю опонентів не бачили, ми навіть їх складів не знали! Грали, як то кажуть, з листа. Такий тоді був час, – розповідав гравець Таврії Талят Шейхаметов.

В Ірландію сімферопольці вирушили на борту Ту-154 у складі величезної делегації: футболісти, тренери, офіційні особи, журналісти, представники міської влади. Одразу після прильоту наставник Таврії Анатолій Заяєв вразив відвертістю і запевнив, що його команда не програє. Наступного дня заголовки в ірландських газетах розповідали про зухвалих гостей.

Таврія-1992 у синіх футболках / фото з архіву

Таврія і справді не програла. Гра загалом видалася рівною, а у складі гостей могли забивати Сергій Полстянов та Сергій Шевченко. Дуель на "Толка Парк" подарувала багато боротьби і стала фактично знайомством із суперником. Ні Таврія, ні Шелбурн не володіли глибинною інформацією про стиль гри опонентів. Хоча, мабуть, вже тоді Заяєв для себе чітко зрозумів, що ірландців можна проходити.

Набагато цікавіше було у матчі-відповіді в Сімферополі. Вже на 10-й хвилині Сергій Шевченко відкрив рахунок. Ще через п'ять хвилин Шейхаметов продемонстрував класну техніку, подвоїв перевагу і відправив суперника у нокдаун (кажуть, після тієї гри Заяєв організував Таляту двокімнатну квартиру). Шелбурн оговтався ще у першому таймі і відставання скоротив. Однак на більше гостей не вистачило.

Анатолій Заяєв / фото з архіву

В 1/16 фіналу у Крим могли приїхати Барселона і Мілан, однак жереб відправив туди швейцарський Сьон. Команду, яка лише на папері вважалася прохідною. Ледве не половина стартового складу швейцарського чемпіона через два роки гратиме на чемпіонаті світу-1994 у США. Вже на старті виїзного поєдинку у Таврії почалися серйозні проблеми – своєрідний подвійний удар. Після того, як Полстянов не реалізував хорошу нагоду, на 18-й хвилині Сьон забив зусиллями Марка Хоттігера (майбутній гравець Ньюкасла та Евертона). Ще через дві хвилини українці залишилися у меншості – з поля пішов голкіпер Олег Колесов.

Все вирішили долі секунди, – згадує своє вилучення Колесов. – Швейцарці виконали навіс і мені треба було грати грудьми на перехопленні. Я зіграв рукою… На той час українські рефері давали за таке порушення жовту картку. А в єврокубках судили інакше – суддя запалив червоне світло. Це зламало нам гру.

Після цього гості пропустили ще тричі (Заяєв згодом гостро критикував запасного голкіпера росіянина Дмитра Гулєнкова). Від ганьби сімферопольців врятував пізній пенальті Сергія Шевченка. Рахунок 1:4 майже не залишав шансів на підсумковий успіх. У Сімферополі, як і у Швейцарії дубль оформив талановитий бразилець Туліо Коста. Поміж його влучних ударів вклинився гол Шевченка – лідер Таврії знову реалізував пенальті. Проте останнє слово було за гостями – 1:3.

Швейцарці виглядали сильніше за нас, це правда. Плюс наш чемпіонський запал зник, не було такого азарту. Ми начебто хотіли, та нам нічого не вдавалося, тому двічі без шансів програли, – розповідав нападник сімферопольців Юрій Гудименко.

У наступному раунді (останньому перед незвичним груповим етапом) Сьон нав'язав боротьбу Порту (2:2 і 0:4). А Таврія отримала корисний досвід і болісний урок. Виступи у єврокубках не могли не вплинути на результати команди у Вищій лізі – у тому чемпіонаті чемпіон фінішував лише на 10-й сходинці.