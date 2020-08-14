toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Перша ліга
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ РБ ЛЕЙПЦИГ - АТЛЕТІКО ПЕРША ЛІГА ДИНАМО

Історичний вихід команди Кобіна в УПЛ та шедевр Ткачука у відеоогляді матчу Минай – Волинь

08:52 - Читать на русском
Історичний вихід команди Кобіна в УПЛ та шедевр Ткачука у відеоогляді матчу Минай – Волинь
Минай – Волинь – 1:0 – відеоогляд матчу

Минай мінімально переміг Волинь у 30 турі Першої ліги. Дивіться відео гола та головних моментів зустрічі.

 

Волинь змарнувала кілька хороших нагод у дебюті зустрічі – Мартинюк пробив над поперечиною, а Куліш програв двобій голкіперу суперника Поповичу. Минай поставився до свого моменту значно обачніше. На 30 хвилині Андрій Ткачук залишився без опіки і точним дальнім ударом покарав лучан.

Минай виграв Першу лігу та піднявся в УПЛ, Інгулець вихопив другу путівку, Рух – також майже в еліті, Волинь пролетіла

Волині для виходу в УПЛ потрібна була виключно перемога, але підопічні Тлумака не спромоглися навіть на нічию. 1:0 – команда із закарпатського села виграє Першу лігу та готується до дебютного для себе сезону в еліті.

blog_ava
Циганков ризикує пропустити початок сезону
08:26
1280
Теги
Перша ліга Відеоновини Минай Минай Минай - Волинь Волинь Волинь
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
год
:
19
хв
Барселона
22:00
Баварія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?