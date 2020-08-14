Історичний вихід команди Кобіна в УПЛ та шедевр Ткачука у відеоогляді матчу Минай – Волинь

Волинь змарнувала кілька хороших нагод у дебюті зустрічі – Мартинюк пробив над поперечиною, а Куліш програв двобій голкіперу суперника Поповичу. Минай поставився до свого моменту значно обачніше. На 30 хвилині Андрій Ткачук залишився без опіки і точним дальнім ударом покарав лучан.

Минай виграв Першу лігу та піднявся в УПЛ, Інгулець вихопив другу путівку, Рух – також майже в еліті, Волинь пролетіла

Волині для виходу в УПЛ потрібна була виключно перемога, але підопічні Тлумака не спромоглися навіть на нічию. 1:0 – команда із закарпатського села виграє Першу лігу та готується до дебютного для себе сезону в еліті.