Командам в очному матчі належало визначити, хто гратиме у фінальній частині Ліги націй. Нідерланди перемогли, зробивши останній тур цієї групи формальністю – усі збірні залишаться на тих місцях, які посідають зараз.

Німеччина виграла групу, забивши 7 голів Боснії і Герцеговині, Нідерланди з драмою та двома пенальті розгромили Угорщину

На Угорщину, звісно, вплинув інцидент на старті гри, коли Адаму Салаю стало зле прямо на тренерській лаві. До перерви гості пропустили двічі (обидва з пенальті), а в другому таймі Дюмфріс і Копмейнерс довели справу до погрому. До речі, Нідерланди повторили свій рекорд за кількістю домашніх голів за календарний рік – 23, як і в 2021 році. Покращити його можливості вже не буде.