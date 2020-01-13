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Історичний рекорд Серії А у відеоогляді матчу Сампдорія – Брешія – 5:1

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Історичний рекорд Серії А у відеоогляді матчу Сампдорія – Брешія – 5:1
Сампдорія – Брешія – 5:1 – відео голів та огляд матчу

Сампдорія розгромила Брешію в рамках 19-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

34’ Кароль Лінетті
45+3’ Якуб Янкто
68’ Фабіо Квальярелла
77’ Джанлука Капрарі
90+2’ Фабіо Квальярелла
 
Джон Карлос Чансельор 12’
12’ Джон Карлос Чансельор
34’ Кароль Лінетті
45+3’ Якуб Янкто
68’ Фабіо Квальярелла
77’ Джанлука Капрарі
90+2’ Фабіо Квальярелла

Генуезці легко розібралися зі своїм суперником, а капітан Сампдорії Фабіо Квальярелла оформив дубль. Це були перші голи італійця у 2020-у році. Загалом Фабіо забивав у Серії А протягом 16 календарних років поспіль – абсолютний рекорд чемпіонату Італії.

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Ця перемога дозволила Сампдорії набрати 19 очок та закріпитися на 16-у місці в турнірній таблиці. У Брешії залишилося 14 пунктів та передостання сходинка.

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Відеоновини Сампдорія - Брешія Фабіо Квальярелла Фабіо Квальярелла Сампдорія Сампдорія Брешія Брешія Італія
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