Історичний рекорд Серії А у відеоогляді матчу Сампдорія – Брешія – 5:1

Сампдорія розгромила Брешію в рамках 19-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Генуезці легко розібралися зі своїм суперником, а капітан Сампдорії Фабіо Квальярелла оформив дубль. Це були перші голи італійця у 2020-у році. Загалом Фабіо забивав у Серії А протягом 16 календарних років поспіль – абсолютний рекорд чемпіонату Італії.

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Ця перемога дозволила Сампдорії набрати 19 очок та закріпитися на 16-у місці в турнірній таблиці. У Брешії залишилося 14 пунктів та передостання сходинка.