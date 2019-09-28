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Історичний рекорд Лєвандовскі у відеоогляді матчу Падерборн – Баварія – 2:3

22:39 151 Читать на русском
Історичний рекорд Лєвандовскі у відеоогляді матчу Падерборн – Баварія – 2:3
Падерборн – Баварія – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Нападник Баварії Роберт Лєвандовскі допоміг мюнхенцям обіграти Падерборн у матчі 6-го туру чемпіонату Німеччини.

68’ Кай Прьогер
84’ Джамілу Коллінс
 
Серж Гнабрі 15’
Філіппе Коутінью 56’
Роберт Лєвандовскі 79’
15’ Серж Гнабрі
56’ Філіппе Коутінью
68’ Кай Прьогер
79’ Роберт Лєвандовскі
84’ Джамілу Коллінс

Поляк став автором третього, переможного, гола Баварії. Це вже 10-й забитий м'яч 31-річного форварда у нинішньому сезоні Бундесліги. Лєвандовскі першим серед гравців топ-5 ліг Європи дістався до такого показника.

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Окрім того, Роберт встановив регорд чемпіонату Німеччини. Він став першим гравцем в історії першості, якому вдалося забити 10 голів за перші 6 турів.

blog_ava
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Теги
Німеччина Відеоновини Падерборн - Баварія Роберт Лєвандовскі Роберт Лєвандовскі Баварія Баварія
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