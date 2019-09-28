Історичний рекорд Лєвандовскі у відеоогляді матчу Падерборн – Баварія – 2:3

Нападник Баварії Роберт Лєвандовскі допоміг мюнхенцям обіграти Падерборн у матчі 6-го туру чемпіонату Німеччини.

Поляк став автором третього, переможного, гола Баварії. Це вже 10-й забитий м'яч 31-річного форварда у нинішньому сезоні Бундесліги. Лєвандовскі першим серед гравців топ-5 ліг Європи дістався до такого показника.

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Окрім того, Роберт встановив регорд чемпіонату Німеччини. Він став першим гравцем в історії першості, якому вдалося забити 10 голів за перші 6 турів.