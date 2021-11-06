Баварія обіграла Фрайбург в рамках 11-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Тепер у чемпіонаті Німеччини немає команд, які не програли жодного матчу з початку сезону. Лише чинний чемпіон зумів змусити Фрайбург капітулювати.

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Окрім того, ця перемога стала знаковою і для Баварії. Тепер у активі мюнхенців 100 голів у 2021 календарному році в рамках Бундесліги. Це новий рекорд клубу. До того ж команда Юліана Нагельсманна має всі шанси побити абсолютний рекорд, який належить Кельну. "Цапи" у 1977-му забили 101 м'яч.

До слова, завдяки цій перемозі Баварія набрала 28 очок та закріпилася на вершині турнірної таблиці. Натомість Фрайбург залишився третім.

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