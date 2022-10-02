Аталанта обіграла Фіорентину в рамках 8-го туру Серії А. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

Три останні матчі проти "фіалок" завершилися поразками для команди Джан П'єро Гасперіні. Сьогодні також було непросто. Все вирішив єдиний гол Адемоли Лукмана, для якого усе зробив Луїс Мурієль.

Аталанта здолала Фіорентину і зрівнялася з лідером Серії А – Маліновському дісталося від провалу Реала, та місію виконав

Ця перемога допомогла Аталанті встановити історичний рекорд. Бергамаски вперше за 8 стартових турів Серії А зуміли набрати 20 очок. Наразі команда Русана Маліновського ділить перше місце з Наполі. Фіорентина залишилася на 11-й позиції.