Історичний рекорд Аллє у відеоогляді матчу Аякс – Бешикташ – 2:0
23:13 - Читать на русском
Аякс переконливо обіграв Бешикташ у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів Аякс – Бешикташ на "Футбол 24".
завершено
Аякс вийшов вперед на 17 хвилині – Бергейс точно пробив у дальній кут з передачі Тадіча. А перед самою перервою забив Аллє – це вже 5 гол француза у Лізі чемпіонів у 2 зіграних поєдинках. У другій половині амстердамці втримали перемогу.
Аллє встановив історичний рекорд Ліги чемпіонів
Таким чином, Аякс набрав 6 очок та очолює групу C, а Бешикташ з 0 пунктів залишається внизу квартету.
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