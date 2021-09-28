Аякс переконливо обіграв Бешикташ у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів Аякс – Бешикташ на "Футбол 24".

Аякс вийшов вперед на 17 хвилині – Бергейс точно пробив у дальній кут з передачі Тадіча. А перед самою перервою забив Аллє – це вже 5 гол француза у Лізі чемпіонів у 2 зіграних поєдинках. У другій половині амстердамці втримали перемогу.

Аллє встановив історичний рекорд Ліги чемпіонів

Таким чином, Аякс набрав 6 очок та очолює групу C, а Бешикташ з 0 пунктів залишається внизу квартету.

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