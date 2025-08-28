Польська преса висловила свою думку щодо неучасті Динамо та Шахтаря в Лізі чемпіонів.

Українські клуби вперше за 20 років не потрапили до основної стадії Ліги чемпіонів, оскільки Динамо не змогло пройти кваліфікацію до турніру, вилетівши від Пафоса (заг. рахунок 0:3).

Польське видання Meczyki вважає, що відсутність українських клубів в найпрестижнішому європейському змаганні є справжньою сенсацією.

"Серед учасників Ліги чемпіонів немає українських команд. Вперше за багато років Україна змогла виставити лише одну команду у кваліфікаційних раундах, і її місія завершилася провалом", – зазначає видання.

Востаннє Динамо та Шахтар не брали участь в Лізі чемпіонів у сезоні 2005/06. Тоді кияни вилетіли у другому раунді кваліфікації від Туна, а донеччан вбив Інтер у третьому раунді кваліфікації.

Раніше українські клуби посідали високе місце в рейтингу УЄФА, тому мали представників одразу в груповій (загальній) стадії ЛЧ. Наразі Україна перебуває на 28 сходинці. Командам потрібно тепер долати кваліфікацію, щоб пробиватися у фінальні етапи турніру.

