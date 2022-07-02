Вперше в історії на матчах Серії А працюватиме арбітриня. Про це стало відомо після оприлюднення лігою списку рефері на прийдешню кампанію, інформує La Repubblica.

"Упродовж трьох тижнів я щодня плакала": українська арбітриня – про суддівство під час війни

У нього потрапила Марія Соле Ферр'єрі Капуті. В минулому сезоні 31-річна арбітриня стала першою жінкою, яка обслуговувала поєдинок Кубка Італії між Кальярі та Чіттаделлою.

Президент Італійської асоціації рефері Альфредо Треналанж прокоментував знаменний момент в історії вітчизняного футболу: "Це мрія, що збулась. Історична подія. Марія Соле отримала підвищення, адже вона на нього заслуговує".

Мілан на вершині, провали Ювентуса, Аталанти та українців, шедевр Маліновського – найголовніше про минулий сезон кальчо