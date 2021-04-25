Історичний хет-трик у відеоогляді матчу Вулверхемптон – Бернлі – 0:4
16:34 - Читать на русском
Бернлі розгромив Вулверхемптон у 33-му турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на "Футбол 24".
завершено
Кріс Вуд 15’
Кріс Вуд 21’
Кріс Вуд 45’
Ешлі Вествуд 85’
15’ Кріс Вуд
21’ Кріс Вуд
45’ Кріс Вуд
85’ Ешлі Вествуд
Кріс Вуд надовго запам'ятає перший тайм поєдинку з "вовками". Форвард Бернлі тричі засмутив Руя Патрісіу і став першим гравцем з Нової Зеландії, якому вдалось відзначитись хет-триком в АПЛ.
Вулверхемптон розгромно поступився Бернлі – Вуд оформив хет-трик за тайм
По перерві Вуд не забив, але асистував. Саме з його пасу жирну крапку у матчі поставив Вествуд. 4:0 – Бернлі набрав 36 залікових балів та тимчасово піднявся на 14 сходинку. Вулверхемптон, який має у своєму активі 41 пункт, поки йде дванадцятим.
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