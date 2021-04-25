Бернлі розгромив Вулверхемптон у 33-му турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на "Футбол 24".

Кріс Вуд надовго запам'ятає перший тайм поєдинку з "вовками". Форвард Бернлі тричі засмутив Руя Патрісіу і став першим гравцем з Нової Зеландії, якому вдалось відзначитись хет-триком в АПЛ.

Вулверхемптон розгромно поступився Бернлі – Вуд оформив хет-трик за тайм

По перерві Вуд не забив, але асистував. Саме з його пасу жирну крапку у матчі поставив Вествуд. 4:0 – Бернлі набрав 36 залікових балів та тимчасово піднявся на 14 сходинку. Вулверхемптон, який має у своєму активі 41 пункт, поки йде дванадцятим.