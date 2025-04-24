Болонья здолала Емполі у півфіналі-відповіді Кубка Італії (2:1) і вийшла до фіналу. Читайте подробиці на "Футбол 24".

Болонья хотіла де-юре оформити собі вихід у фінал Кубка Італії малою кров'ю – після гостьової перемоги з рахунком 3:0 у першому матчі інтрига в цьому протистоянні була вбита. Тренери обох команд з самого початку дали зрозуміти, що випустять на поле не найсильніші склади – що Болонью, що Емполі чекають набагато важливіші матчі в Серії А.

Коваленко забив перший гол після повернення в Емполі – відео взяття воріт у півфіналі Кубка Італії

Так вдруге в сезоні в стартовому складі Емполі з'явився півзахисник Віктор Коваленко. Хто б міг подумати, що він стане автором першого гола на півфінальній стадії Кубка Італії в історії Емполі?! На 31-й хвилині українець добив м'яч у сітку після сейву Равальї – воротар Болоньї впорався з ударом Сольбаккена, але не з добиванням. Лишень заради цього тосканському клубу варто було підписати Коваленка взимку на правах вільного агента.

До того моменту часу Емполі вже програвав – у дебюті зустрічі Фаббіан замкнув головою навіс Моро після затяжного розіграшу кутового. "Россоблу" дотиснули тосканців наприкінці гри – Даллінга замкнув головою навіс Лікоянніса.

У фіналі Кубка Італії Болонья зіграє з Міланом. Вирішальний матч за трофей відбудеться в Римі на Олімпіко.