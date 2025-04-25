Болонья перемогла Емполі у матчі-відповіді півфіналу Кубка Італії з рахунком 2:1 та пробилась до фіналу. Відео голів і огляд гри дивіться на "Футбол 24".

Віктор Коваленко вийшов у старті Емполі лише вдруге за сезон і одразу ж забив історичний м'яч – вперше для клубу на півфінальній стадії Кубка Італії. Українець добив у ворота Болоньї після сейву Равальї на 31-й хвилині.

Коваленко забив перший гол після повернення в Емполі – відео взяття воріт у півфіналі Кубка Італії

Втім, Болонья відкрила рахунок вже на старті, а наприкінці гри дотиснула суперника – переможний м'яч головою забив Даллінга після навісу Лікоянніса. У фіналі Кубка Італії Болонья зіграє з Міланом.

Історичний гол Коваленка в Кубку Італії не допоміг Емполі вийти до фіналу – Мілан отримав суперника