"Ввечері середи мене набрав Ігор Михайлович Дедишин і привітав. Я не зовсім зрозумів, тому перепитав, з чим саме. Він запитав: "А ти що, ще не знаєш?" На що я відповів, що ні. Тоді Ігор Михайлович сказав, що мене викликали у збірну України. Емоції були просто неймовірні. Дуже приємно отримати таку можливість. Вже поспілкувався з представниками збірної щодо організаційних питань й незабаром вирушаю у табір національної команди.

Ребров викликав дебютанта збірної України з неочікуваного клубу – ще один гравець Динамо залишив команду

Я знаю багатьох хлопців з часів молодіжної та олімпійської збірних України, коли я грав з ними, і які зараз виступають за головну команду країни. Тому думаю, що адаптація у колективі пройде швидко. Але це однаково новий виклик для мене у професійному плані, адже грати за збірну своєї країни – мрія кожного футболіста й це одна з найважливіших цілей.

Попереду в збірної України надзвичайно важливі матчі у Лізі націй. Нам необхідно віддати всі сили, аби перемогти у завершальних поєдинках Грузію та Албанію. Важливо гідно представити країну та наш прапор.

Ще вчора ввечері після Дедишина мене одразу ж привітав Віталій Пономарьов. Йому дуже приємно, що перший гравець Руха отримав виклик у національну збірну України. Я нікому з партнерів не говорив про це, а сьогодні зранку хлопці побачили цю новину і всі також почали дзвонити та вітати з дебютним викликом", – цитує Сича офіційний сайт Руха.

Нагадаємо, Олексій замінив у збірній України захисника Динамо Олександра Тимчика.

Україна осоромилася на старті відбору Євро-2025 – Суркіс пропустив з кутового, син Шевченка і новачок з МЮ не допомогли